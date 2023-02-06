В Чёрном море сел на мель сухогруз, шедший за зерном в Одессу

В Чёрном море, неподалёку от города Шило, что в провинции Стамбул, из-за непогоды 5 февраля сел на мель сухогруз, который держал курс за зерном в Украину.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN Türk.

«Из-за сильного ветра в провинции Стамбул в 23:30 вечера сухогруз TQ Ordu, следовавший за пшеницей из Эрегли, провинция Зонгулдак, в Украину, сел на мель в районе Софулар, близ Шило», – говорится в сообщении.

На борту сухогруза находятся 23 члена экипажа. На место происшествия были направлены группы береговой охраны.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года грузовое судно, прибывшее в Стамбул из Украины, село на мель в проливе Босфор, поэтому движение по проливу было временно приостановлено из-за спасательных работ.

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