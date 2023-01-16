Движение в проливе Босфор перекрыл сухогруз, прибывший в Стамбул из Украины

Грузовое судно, прибывшее в Стамбул из Украины, село на мель в проливе Босфор, поэтому движение по проливу временно приостановлено из-за спасательных работ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NTV.

«Сухогруз под названием Palau Flagged MKK-1, который следовал из Украины в Стамбул, сел на мель в районе Beykoz Anadolu Kavağı около 07:30 из-за поломки руля», — сообщило губернаторство Стамбула.

На место происшествия были направлены спасатели Главного управления береговой безопасности, корабль «Нене Хатун», спасательные катера и буксиры, катер командования береговой охраны и подводные команды. Движение по Босфору временно приостановлено в обоих направлениях.

Как сообщили спасатели Главного управления береговой безопасности, в результате инцидента нет погибших, пострадавших или загрязнения окружающей среды.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года грузовое судно MV Glory с кукурузой из Украины в Китай, село на мель в северной части Суэцкого канала вблизи египетского города Эль-Кантара.

Фото: ntv.com.tr

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