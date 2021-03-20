30 марта заработает маршрут перевозок между Турцией, Украиной и Польшей через Черноморск

С 30 марта будет открыт новый маршрут для мультимодальных грузовых перевозок между портом Карасу (Турция), железнодорожно-паромной переправой Черноморск (Украина) и городом Славкув (Польша).

Об этом рассказал и.о. главы ГП «Администрация морских портов Украины» Александр Голодницкий во время IV Украинско-германского экономического форума.

«30 марта Украина открывает благодаря своим европейским партнерам, бизнесу Польши и Турции мультимодальные перевозки через порт Черноморск», — сказал Голодницкий.

Он добавил, что маршрут будет работать от порта Карасу в Турции, через железнодорожно-паромный комплекс Черноморск в Украине до польского города Славкув.

По словам Голодницкого, этот новый маршрут позволит ускорить грузовые перевозки по маршруту на сутки — полторы.

Руководитель АМПУ уточнил, что стоимость перевозки одного контейнера из Карасу до Славкува составит 1700 евро.

Кстати. Верховная Рада 5 марта приняла в первом чтении правительственный законопроект №4258 «О мультимодальных перевозках». Документом предлагается ввести в Украине понятие мультимодальной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, документа мультимодальной перевозки и т. п.

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