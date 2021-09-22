Полицейскому, причастному к ДТП в Одессе, сообщили о подозрении

Одесская областная прокуратура сообщила о о подозрении полицейскому в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 18 сентября погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлено, что утром 18 сентября сотрудник одного из районных отделов полиции Одессы, управляя личным автомобилем «MAZDA», на перекрёстке ул.Семёна Палия и ул.Южная дорога в Одессе, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «КИА».

В результате дорожно-транспортного происшествия 66-летний водитель автомобиля «КИА» погиб на месте.

Сейчас в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ТУ ГБР в Николаеве.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года два одесских полицейских были виновниками ДТП (на автодороге Киев-Одесса, в зоне деятельности стационарного поста «Дачное») со смертельным исходом.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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