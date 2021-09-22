В Одессе чествовали ветеранов партизанского движения, их осталось только 10

В Одессе, 22 сентября, в День партизанской славы поздравили ветеранов партизанского движения.

По данным официального сайта города, сегодня в Одессе проживают 10 ветеранов войны, принимавших непосредственное участие в подпольно-партизанском движении:

Фролова-Федулина Александра Потаповна, 25.02.1925 г.р.;

Коровченко Иван Павлович, 27.01.1929 г.р.;

Булавинцева Людмила Александровна, 10.04.1933 г.р.;

Дубров Борис Иванович, 09.05.1930 г.р.;

Крезе Александр Павлович, 14.07.1939 г.р.;

Холчев Григорий Васильевич, 22.01.1928 г.р.;

Журавлёв Дмитрий Яковлевич, 04.08.1932 г.р.;

Зброжек Анатолий Матвеевич, 24.01.1929 г.р.;

Журов Иван Ермолаевич, 22.07.1927 г.р.;

Плоткина Валентина Ивановна, 30.04.1930 г.р.

Отмечается, что представители районных администраций и работники территориальных центров социального обслуживания поздравили ветеранов, пожелали им крепкого здоровья, благополучия и вручили поздравительные грамоты, цветы и подарки.

Сегодня с утра на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им.Т.Г.Шевченко состоялся торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.

Кстати. Главной базой развёртывания подпольно-партизанской борьбы в годы Великой Отечественной войны стали одесские катакомбы. В городе и его окрестностях в разное время были созданы пять партизанских отрядов и 45 подпольных групп, из них — два разведывательно-диверсионных отряда во главе с В.Молодцовым (Бадаевым), которые насчитывали десятки человек. Среди известных одесских подпольщиков были: Яков Гордиенко, Василий Авдеев-Черноморский, Антон Федорович-Бойко, Алексей Садовый, Исаак Штейнберг.

Фото: «Одесса»

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