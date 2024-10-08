В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Горяйнов, светлая память

Сегодня вспоминаем Дмитрия Горяйнова, жителя Павловской громады, что в Болградском районе Одесской области.

Дмитрий Горяйнов погиб на фронте, на Харьковском направлении, в тяжёлых боях за независимость Украины 16 июня 2024 года во время выполнения боевого задания, — сообщала Болградская райгосадминистрация.

Родился Дмитрий 15 февраля 1983 года в Мелитополе Запорожской области. Был командиром отделения пожарного взвода 25-й бригады транспортной авиации в/ч А3840 города Мелитополь. В июле 2021 года Дмитрий, обретя свою любовь, решил жениться. Пара переехала жить в село Долиновка Павловской общины.

С начала полномасштабного вторжения Дмитрий присоединился к рядам ВСУ. Более 2 лет вместе с побратимами защищал родную страну.

26 июня в селе Долиновка военнослужащего провели в последний путь и похоронили на местном кладбище.

Одесса News сообщала, что 6 октября жители села Алексеевка Маразлиевской общины Одесской области провели в последний путь своего 41-летнего земляка, военнослужащего Вооружённых Сил Украины, солдата Олега Радукана, погибшего 28 сентября 2024 года жизнь в бою в районе н.п. Крупица Бериславского района Херсонской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy