Война Израиля с ХАМАС захватила Сирию

Израиль продолжает антитеррористическую операцию, перейдя в состояние войны после того, как 7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и захватили в плен заложников.

9 октября армия Израиля сообщила, что вернула контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, а Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что израильская армия обороны (ЦАХАЛ) ликвидировала сотни террористов, но на этом не остановится и превратит в руины «любое место, где действует ХАМАС».

10 октября минобороны Израиля заявило, что израильскую территорию обстреляли из Сирии. В ответ ЦАХАЛ открыл стрельбу из артиллерии и миномётов.

Международные аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии 12 октября были выведены из строя из-за авиаударов Израиля, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Sham.fm. Военный источник сообщил, что примерно в 13.50 Израиль одновременно осуществил воздушную атаку очередями ракет по международным аэропортам Алеппо и Дамаска, в результате чего взлётно-посадочные полосы обоих аэропортов были повреждены и вышли из строя.

Минтранс Сирии объявил о переводе регулярных рейсов из-за пострадавших аэропортов на международный аэропорт Латакия, а технический персонал приступил к устранению последствий ударов.

В Израиль приедут президенты Европейской комиссии и Европарламента Урсула фон дер Ляйен и Роберта Мецола, а также глава Пентагона Ллойд Остин.

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