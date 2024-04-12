В одесской больнице умер 6-й пострадавший во время ракетного обстрела 10 апреля

12 апреля в больнице Одессы скончался 56-летний мужчина, который получил тяжёлые ранения в результате вражеской атаки по Одесскому району 10 апреля.

Таким образом, количество погибших увеличилось до 6, — сообщает в Telegram Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что сегодня, 12 апреля, в Одесской области День траура по погибшим в результате российской ракетной атаки по Черноморской городской территориальной общине Одесского района 10 апреля.

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