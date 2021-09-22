Одесский порт принял танкер с 5 тысячами тонн сжиженного газа

В Одесский порт на терминал «Укрлоудсистем» прибыл танкер-газовоз Gas Honour, загруженный 5 тысячами тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что судно загрузили в порту Ашкелон (Израиль). Импортёром ресурса выступает «Укртатнафта».

Кстати. Терминал «Укрлоудсистем» является крупнейшим терминалом по приёму СУГ в Украине. Объём резервуарного парка по состоянию на начало 2019 г. составлял 6 тыс. куб. м. По данным трейдеров, в 2019–2020 гг. «Приват» начал работы по расширению ёмкостного парка до 12 тыс. т. Терминал входит в состав одесского нефтеперевалочного комплекса группы «Приват».

Как сообщала Одесса News, предыдущая морская партия для «Укртатнатфы» была принята в ночь с 31 августа на 1 сентября объёмом 5 тыс. т, груз доставил тот же Gas Honour.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.