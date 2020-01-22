Это будет то ещё зрелище: через неделю снимают с мели танкер Delfi

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый провёл 21 января заседание рабочей группы по ликвидации последствий аварии танкера-бункеровщика Delfi, который 22 ноября прошлого года сел на мель у побережья Одессы.

Об этом сообщает Укринформ.

Члены рабочей группы заслушали мнения экспертов, позиции представителей Одесского морского порта, Госэкоинспекции и других специалистов морской отрасли и приняли решение — установить недельный срок для судовладельца для начала работ по эвакуации судна с мели. В противном случае танкер будет поднят и эвакуирован силами государственных структур.

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия аварии танкера. Ждём заключения специалистов Государственной экологической инспекции относительно возможной угрозы аварийного судна жизни и здоровью людей и влияния танкера на окружающую среду. Поскольку судовладелец не спешит убрать судно с побережья, скорее всего, придётся действовать по альтернативному плану: судно распилят на металлолом или доставят в порт для ремонта», — отметил председатель ОГА.

В свою очередь, руководитель Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Руслан Сахаутдинов заявил, что специалисты уже подготовили план по эвакуации судна.

«Как только получим предписание от Госэкоинспекции об угрозе судна окружающей среде или жизни и здоровью людей, сможем приступить к ликвидации последствий аварии. Основанием для начала работ могут быть также соответствующее решение суда или отказ владельца от танкера», — уточнил Сахаутдинов.

Уже подсчитано, что работы по распиливанию судна на металлолом и буксировке обойдутся максимум в 25 миллионов гривен. Можно также выбрать второй вариант: заделать пробоину на одном из бортов танкера, поднять судно на ровный киль, откачать воду, отбуксировать в порт для ремонта. Стоимость работ — такая же. Однако при выборе второго варианта работы можно выполнить в два раза быстрее — за 50 дней.

Отмечается, что представитель Госэкоинспекции Александр Ставнийчук заявил на заседании: госинспекторы могут проводить только плановые и внеплановые проверки и выносить предписания по объектам хозяйствования. А полузатопленный танкер не является субъектом хозяйствования.

Выступивший на заседании рабочей группы капитан Одесского порта Кирилл Цюпко, контактировавший со стороной владельца судна, что тот, после обследования 10 января судна водолазами, готовится к началу работ по эвакуации судна с побережья.

Рабочая группа ОГА предложила судовладельцу в недельный срок самостоятельно начать эти работы. А в случае дальнейших проволочек будет рассмотрен план эвакуации судна государственными предприятиями.

Как сообщала Одесса News, штормовые волны сорвали с якоря судно Delfi в ночь на 22 ноября в акватории порта «Южный». Рядом с побережьем Одессы танкер лег на мель. Членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был поврежден при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты. 23 ноября норма была превышена в 157 раз, а через два дня концентрация нефтепродуктов снизилась, превышая норму в 19 раз.

Эксперты Государственной службы морского и речного транспорта Украины считают основными причинами аварии нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

Владелец танкера — компания FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зарегистрированная в Бирмингеме (Великобритания), а его представители в Одессе — Юрий Голиков и капитан танкера Анатолий Слинько.

Фото: Пушкинская