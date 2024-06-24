Прокуратура начала уголовное производство по факту нанесения ракетного удара по Одессе

По данным следствия, утром 24 июня вооружённые силы России нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одессы.

В результате атаки пострадали 3 местных жителя, они госпитализированы в больницу, — сообщает Одесская облпрокуратура.

«Повреждены складские помещения торговой сети, а также находившиеся рядом жилые дома и автомобили. Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах событий прокуроры в содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооружённой агрессии России», — говорится в сообщении прокуратуры.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, Нацполиция

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