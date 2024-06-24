В Одесской области ликвидировали канал незаконной переправки «уклонистов» за рубеж

Совместная межведомственная группа в составе оперативно-розыскных подразделений Восточного и Южного региональных управлений Госпогранслужбы, следователей полиции, оперативников Управления миграционной полиции прикрыли в Одессе канал незаконной переправки лиц призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что 25-летний одессит в сговоре с местным жителем организовал схему по переправке лиц категории «18-60» через государственную границу в Приднестровский регион Республики Молдова.

«Для подбора желающих организатор использовал один из мессенджеров. Со своих клиентов «бизнесмены» брали по 2,5 тысяч долларов США. В эту сумму входили услуги по доставке на границу и дальнейшей координации действий», — говорится в сообщении.

Но схеме не суждено было заработать. При попытке покинуть страну 29-летним харьковчанином правоохранители взяли обоих злоумышленников с поличным, именно тогда, когда те посадили на поезд в населённый пункт приграничья своего «клиента» и взяли с него «оплату за проезд».

По информации пограничников, в ходе обыска следователи изъяли предметы, доказывающие вину горе-бизнесменов. Более того, во время обыска задержанных правоохранители обнаружили пакетик с веществом белого цвета, которое будет направлено на экспертизу. В случае подтверждения, что это наркотик – будет квалифицировано ещё одно преступление.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Одесса News информировала, что житель Одессы, уклоняясь от призыва, замаскировался «под бабушку», чтобы попасть в Словакию.

Фото: Госпогранслужба

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