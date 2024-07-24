Ещё восьмерых «уклонистов» задержали пограничники в Одесской области

В ходе реализации оперативной информации пограничники Подольского отряда разоблачили группу лиц, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
Об этом 24 июля сообщила Госпогранслужба.
«Двух водителей и шестерых пассажиров охранники госграницы остановили в Подольском районе, недалеко от границы с Приднестровским регионом Молдовы», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, водители действовали по чётким указаниям организатора – администратора телеграмм-канала, координировавшего незаконную операцию.
Отмечается, что за свои услуги по доставке водители должны были заработать по 7 тысяч гривен с каждого пассажира, а организатор, в случае удачной сделки, должен получить от 130 до 150 тысяч гривен с «клиента».
«Однако вояж преждевременно завершился за несколько километров до границы. Все участники незаконного трансфера были задержаны», — резюмирует Госпогранслужба.
Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Одессе пограничники совместно с полицейскими перекрыли канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.
Фото: Госпогранслужба.
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