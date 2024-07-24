До 2 августа в Одесском музее западного и восточного искусства работает выставка «Под давлением», на которой представлены работы шести художников, вынужденных покинуть собственные дома из-за войны.

Все они продолжают работу в Одессе.

Работы созданы в разных стилях, но их объединяет одно – все они делались под «давлением».

Во время открытия экспозиции каждый из авторов (Владислав Ламаш, Дмитрий Журавель, Екатерина Билетина, Галина Безверхняя, Глеб Мардеросянец, Александр Танасюк) рассказал свою историю и то, над чем он сейчас работает.

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