Всемирный клуб одесситов приглашает на благотворительную выставку-продажу авторских фоторабот Александра Синельникова.

Открытие выставки-продажи 22 апреля, в пятницу, в 16.00.

Александр Семёнович Синельников – фотограф, член правления Национального союза фотохудожников Украины, заместитель председателя правления клуба фотографов «Фотон-2», член Одесской фотографической ассоциации, призёр многих одесских и всеукраинских выставок, участник международных фотосалонов.

На благотворительной выставке-продаже будут представлены работы мастера, на которых оживают любимые уголки нашего города, море, люди, коты.

Выставка-продажа фоторабот Александра Синельникова продлится в ВКО до 21 мая.

Для перечисления благотворительной финансовой помощи в национальной валюте в помощь Одесской территориальной обороне предоставляем реквизиты Всемирного клуба одесситов:

IBAN: UA343071230000026009020254276

Код ЕГРПОУ: 13878081 банк: ПАО «ВОСТОК»

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