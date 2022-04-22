Байден и Шмыгаль встретились в Белом доме: о чём говорили

Расширение финансовой и военной помощи, усиление санкций против России и консолидацию международной антипутинской коалиции обсудили Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден, чья встреча состояласю 21 апреля в Вашингтоне.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Для победы Украины в отстаивании независимости и общих ценностей демократического мира необходимо дальнейшее лидерство США в вопросах поставки оружия, расширения финансовой помощи и усиления санкций против России. Только так можно вынудить Кремль к окончанию войны», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства поблагодарил от имени всех украинцев за огромную поддержку Украинского государства со стороны Администрации Президента США. В частности, за объявление предоставления Украине нового масштабного пакета военной помощи на сумму 800 млн долларов США и 500 млн долларов США прямой экономической помощи.

Премьер-министр рассказал американскому президенту о преступлениях российских оккупантов на территории Украины, о многочисленных жертвах и значительных убытках, о разрушенной гражданской инфраструктуре.

«Всему миру стали известны варварства, совершённые российскими захватчиками в Буче, Краматорске, Бородянке, Гостомеле, Мариуполе и других городах Украины. Мы ценим вашу решительную позицию называть эти действия геноцидом. Рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы организаторы и исполнители преступлений были привлечены к ответственности», — подчеркнул Шмыгаль.

Стороны подняли вопрос усиления санкционного давления на Россию. Глава правительства отметил, что Украина высоко ценит лидерскую роль США в координации усилий партнёров по последовательному введению комплексных санкций для остановки агрессивной политики Кремля.

Шмыгаль подчеркнул, что ВСУ и украинцы продемонстрировали, что не сдадутся и способны победить. По его словам, в этот решающий момент лидерство США имеет критически важное значение.

Отмечается, что в ходе встречи Байдену был передан украинский флаг, подписанный Президентом Владимиром Зеленским и символическая лимитированная почтовая марка с указанием направления для российского военного корабля.

Денис Шмыгаль встретился также с Министром обороны США Ллойдом Остином.

Вместе с Министром торговли США Джиной Раймондо Шмыгаль обсудил вопросы развития двусторонней торговли, уменьшения торговых барьеров и санкций против России.

Как сообщала Одесса News, по утверждению немецких экспертов, львиная доля помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения поступает из Соединённых Штатов Америки.

Фото: Кабмин Украины/Facebook

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