В Стамбуле открылся центр подготовки украинских моряков

В четверг, 21 апреля, состоялось торжественное открытие совместного украинско-турецкого Черноморского морского тренажёрного центра, который будет готовить специалистов морской отрасли.

Об этом в Facebook сообщил генконсул Украины в Турции Роман Недильский.

«Украинские моряки смогут получить качественное морское образование, находясь за пределами страны, а именно пройти обязательное пятилетнее обновление знаний и получить необходимые документы для продолжения работы на морском транспорте», — сообщил генконсул.

Как отметил дипломат, в условиях войны у украинских моряков будет возможность представлять интересы нашей Украины на мировом рынке труда.

Одесса News информировала о международном соцопросе, результаты которого показали, что в среднем 82% респондентов из 27 стран считают: война в Украине представляет большой или значительный риск для мира в целом, а 61% — что это риск для их страны.

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