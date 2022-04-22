Пасхальная ночь в Одессе и области не будет свободной от комендантского часа

Пасхальная ночь в Одессе и Одесской области не будет свободной от комендантского часа, как ранее сообщалось.

Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко указывается, что время комендантского часа в Пасхальную ночь — с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

По словам главы ОВА, обряд освящения пищи на Пасху в храмах должен совершаться без массового скопления людей исключительно с соблюдением установленного комендантского часа.

«Советуем не собираться в группы, даже если вы посетите храмы, необходимо иметь при себе паспорт и с пониманием относиться к возможным проверкам», — сказал глава ОВА.

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