Mario Biondi и Gloria Gaynor 2 апреля хотели бы спеть в Одессе

Mario Biondi и Gloria Gaynor 2 апреля планируют выступить в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

В это невозможно поверить, но мы вживую услышим великий гимн всех оптимистов – «I will survive»!!!

Эта магическая песня – гимн удаче, преодолению, смелости и женской силе.

Глория Гейнор (урожденная Глория Фаулз) родилась в Ньюарке (США) 7 сентября 1949 года в небогатой многодетной семье. Певческая карьера Глории началась случайно. Она зашла с братом в местный Cadillac Club и менеджер, хорошо знавший её, предложил выступить с импровизацией. Это был успех! Море аплодисментов и ангажемент! Затем были многочисленные взлёты и падения, извилистый путь на вершину успеха, и, наконец, контракт с MGM Records, а затем, мгновенно ставший золотым, альбом «Never Can Say Goodbye».



Это была первая в истории диско танцевальная нон-стоп программа, и Глория Гейнор становится одной из главных фигур дискомузыки. За альбом «I’ve Got You» Глория получает от ассоциации диск-жокеев титул Королевы Диско, и этот титул остаётся за ней уже 50 лет!

Сильный, неповторимый голос, восхитительный драйв, незабываемые хиты – этот концерт не забудешь никогда!

Окунись в атмосферу Нью Йорка, зажги под любимые песни.

Дата и время: 2 апреля, 19:00

Цена билетов: 649 — 2749 гривен. Их можно купить здесь.