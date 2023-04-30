На сцене Одесской музкомедии покажут блестящее продолжение «Холодного сердца»

6 мая на сцене Одесского театра музыкальной комедии им. М.Водяного профессиональные артисты подготовили для детей невероятно интересную встречу с любимыми персонажами известного мультфильма.

Блестящее продолжение удивительных приключений Эльзы, Анны, Хельги, Кристофа и его верного оленя Свена, забавного снеговика Олафа и других ярких любимых героев. Интересный сюжет и привлечение современных технологий. Незабываемые впечатления для каждого зрителя.

Удивительное путешествие в Заколдованный Лес, встреча с населением Нортундры, духами леса и настоящими каменными монстрами – всё это произойдёт прямо на ваших глазах!

«Холодное сердце-2» – это уникальное представление, в котором применены современные технологии, роскошные костюмы, яркие декорации и 3D-маппинг. А ещё это новый авторский подход к известной истории.

Торопитесь за впечатлениями! Приходите к 11.00.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.

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