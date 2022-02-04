В Одесской области арестовали контрабандиста и его пособника-пограничника

Контрабандиста и военнослужащего Подольского пограничного отряда, предоставившего должностному лицу Госпогранслужбы неправомерную выгоду за несоздание препятствий в незаконном перемещении подакцизных товаров, задержали вчера правоохранители.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как было установлено, пограничник, по предварительному сговору с местным жителем, предложил и предоставил неправомерную выгоду в размере 200 долларов США коллеге-пограничнику, который должен был посодействовать в незаконном перемещении через государственную границу табачных изделий.

В результате, общей межведомственной группой в составе офицеров Госпогранслужбы, в Одесской области и следственного Территориального управления ГБР в Николаеве пограничник и местный житель задержаны.

Следственные действия продолжаются.

В Раздельнянском районе были проведены обыски возможных мест складирования табачных изделий, которые использовались местным жителем, где обнаружены сигареты с молдавскими акцизными марками.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении главному специалисту одного из отделов Южного межрегионального Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе в совершении коррупционного преступления.

Фото: Госпогранслужба

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