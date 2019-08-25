Полиция: День независимости в Одессе прошёл без нарушений

24 августа на улицах Одессы царило праздничное настроение, не омрачённое никакими происшествиями.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Отмечается, что к торжествам, посвящённым 28-й годовщине независимости Украины, присоединились и полицейские, которые обеспечивали правопорядок.

«Несмотря на массовость, празднование прошло без нарушений общественного порядка», — говорится в сообщении.

Полицейские продолжают работать в усиленном режиме и оберегать покой людей на улицах города.

Как сообщала Одесса News, 24 августа в Черноморске Одесской области произошёл пожар в трёхэтажном здании на ул. Первого мая, где размещаются караоке-клуб TU:SE и детский развлекательный центр «Тусик».

Фото: Отдел коммуникации полиции в Одесской области