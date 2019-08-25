Одесситы одели в вышиванки Дюка, собак, котов и иномарки

В День Независимости в Одессе горожане надели украшенные вышивкой накидки на памятник Дюку, домашних любимцев, автомобили и даже на скульптуры котов, которые в последнее время активно устанавливают в городе.

Как сообщает Думская, 1248 одесситов и гостей города, одетые в вышиванки, провели в центре города многотысячную акцию единения — «вышиванковую цепь», приуроченную ко Дню Независимости Украины. «Вышиванковая цепь» растянулась от приодетого по случаю праздника Дюка до памятника «Золотое дитя» на морском вокзале.

Одесситы не обошли праздничным вниманием своих домашних любимцев — животных и авто.

«Все статуи, созданные в рамках проекта «Одесские коты», облачились сегодня в вышиванки.Эту акцию провели неизвестные патриоты», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что накануне похитили скульптуру кота-сфинкса на Военном спуске, полиция разыскивает злоумышленников. Кот успел просидеть почти 2 года.

Фото: Думская, Укринформ