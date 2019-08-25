Одесса встречает группу «Беz обмежень»

Без границ в стиле, без границ в чувствах и эмоциях … Музыка, в которой чувствуется живой саунд, истинный драйв и сочный вкус жизни.

С первых аккордов своих композиций «Беz обмежень» заряжает положительной энергетикой каждого слушателя, с первых концертов покоряет своей харизматичностью, завоёвывая всё больше и больше сторонников.

Сегодня песни коллектива звучат в эфире многих радиостанций Украины, а также в самой рейтинговой интернет радиостанции MyRadio в разделе Украинский Рок. За пару месяцев ротации группа многократно попадала в хит-парад и за небольшой период времени заработала достаточно высокий рейтинг.

Драйв и энергию, которые группа передаёт в своих песнях, все те эмоции и чувства, которые «Беz обмежень» дарит на концертах, сложно описать словами, но можно с уверенностью сказать, что излагаются они на все 200% и публика просто сходит с ума от них. Достаточно душе почувствовать эту энергетику один раз, и она никогда не забудет эмоции, подаренные командой «Беz Обмежень».

Это та группа, в которую невозможно не влюбиться. Услышав хотя бы раз их песни, невозможно остаться равнодушным к их творчеству. В звуках музыки, в текстах песен есть что-то такое, что влечёт, что завораживает и что-то настолько близкое каждому.

Песни наполнены чувствами, эмоциями, энергетикой, харизмой…

В них чувствуется сама жизнь!

Концерт пройдёт 24 августа в летнем театре «Морвокзал».

Начало концерта в 20 часов.

Билеты можно купить здесь.