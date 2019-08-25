Одессит поздравил земляков из далёкой Антарктиды с Днём независимости

Одессит Александр Зулас вместе с другими участниками Украинской антарктической экспедиции записали видеопоздравление ко Дню Независимости Украины.

Поздравление опубликовано на странице Министерства образования и науки в Facebook.

#ДеньНезалежності України святкують навіть в #Антарктида — ловіть привітання від наших полярників) Зі святом! Geplaatst door Міністерство освіти і науки України op Zaterdag 24 augustus 2019

«Двадцать четвёртая украинская антарктическая экспедиция поздравляет Украину с Днём Независимости. Любите нашу Украину всем сердцем, в своих помыслах и делах», — призвали соотечественников полярники.

Александр Зулас — заведующий сектором морских гидрометеорологических наблюдений Гидрометеорологического центра Чёрного и Азовского морей. находится на антарктической станции «Академик Вернадский».

Накануне Дня независимости, полярники открыли «МакВернадский». Как пишет на своей странице в Facebook Александр, «на антарктической станции «Академик Вернадский» открылся МакВернадский) Приезжайте, новое меню, Вильна Каса).

Фото и видео: Facebook