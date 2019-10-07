Минобраз ищет полярников в Украинскую антарктическую экспедицию

Национальный антарктический научный центр МОН объявил конкурс по отбору участников 25-й Украинской антарктической экспедиции на 2020-2021 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут круглый год на станции «Академик Вернадский», — отметил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, к работе 25-й Украинской антарктической экспедиции будет приковано много внимания. Ведь в 2020-м весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а Украина будет отмечать первое 25-летие своей станции.

Дикий выразил надежду, что в этом году желающих присоединиться к экспедиции будет не меньше, чем в рекордном прошлом. Он напомнил, что в 2018-м впервые за многие годы был проведён открытый конкурс, без каких-либо гендерных ограничений, на который в целом подали документы 178 человек, в том числе 32 женщины. В команду отобрали 12 человек, среди них две женщины — врач и биолог.

«В этом году мы снова не ставим никаких ограничений — главное, чтобы кандидаты или кандидатки были специалистами по своим направлениям и имели необходимое здоровье для работы в Антарктиде», — добавил руководитель НАНЦ МОН.

Отмечается, что в 25-ю экспедицию нужны 7 научных работников, врач, повар, дизелист-электрик, системный механик и системный администратор связи. Учёные должны работать по таким направлениям исследований: геолого-геофизические; гидрометеорологические и океанографические; геокосмические; биологические.

Среди общих требований к кандидатам — отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в условиях Антарктиды, владение иностранным языком, неконфликтность и коммуникабельность.

Документы от претендентов будут принимать до 1 ноября.

Кстати. Сейчас несёт вахту на 24-й антарктической экспедиции Одессы Александр Зулас, заведующий сектором морских гидрометеорологических наблюдений Гидрометеорологического центра Чёрного и Азовского морей.