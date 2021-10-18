Полиция заинтересовалась поджогом цветов на Куликовом поле в Одессе

Вчера, 17 октября, вечером в полицию поступило сообщение от граждан о том, что у бывшего Дома профсоюзов, что на Куликовом поле, группа неизвестных подожгла цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано, никто не пострадал, а по данному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 ч.2 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Лица, причастные к правонарушению, устанавливаются», — заверили в полиции.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года исчезла с ограды Дома профсоюзов на Куликовом Поле в Одессе памятная табличка с именами погибших 2 мая 2014 года.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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