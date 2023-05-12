В неделю организатор наркобизнеса в Одессе получала доход в 2 миллиона гривен

В Одесской области полицейские разоблачили группировку сбытчиков метадона, организатор которой — 44-летняя женщина — за неделю своей наркодеятельности могла получать на карточный счёт до двух миллионов гривен.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, ей и четырём её сообщникам сообщено о подозрении.

Отмечается, что группировку с межрегиональными связями, которая «специализировалась» на сбыте метадона на территории Одессы и региона разоблачили оперативники одесского управления Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями отделения полиции №2 Одесского райуправления полиции №1.

«Организатор, фактически находясь в Турции, наладила поставки метадона из Киевской области в Одессу. Сбывали «товар» жители Одессы, которые по телефону получали инструкции и информацию о местах хранения наркотиков. В дальнейшем две женщины и двое мужчин распространяли запрещённые вещества путём «закладок». Один из мужчин отвечал за большие партии наркотиков и после фасовки делал так называемые закладки по 30-50 граммов. Стоимость одного грамма метадона составляла 1200 гривен», — говорится в сообщении полиции.

Подчёркивается, что как только организатор прибыла на территорию Украины, сразу была задержана полицейскими. Также задержаны четверо её подельников.

Кроме того, по результатам обысков изъяли более 120 г метадона и каннабиса, мобильные телефоны, ноутбуки и два автомобиля.

Фигуранты задержаны в подозрении по ч. 1 и 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, Государственное бюро расследований во время спецоперации в Одесской области в октябре 2022 года положило конец деятельности группировки, наладившей полный цикл от выращивания до продажи конопли в своих подпольных теплицах.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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