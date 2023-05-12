В доме на Новосельского в Одессе случился пожар, спасли 79-летнюю женщину

В Приморском районе Одессы, на улице Новосельского, вчера, 11 мая, произошёл пожар.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, спасатели получили сообщение о пожаре в 17:11.

«По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что открытым пламенем горит балкон на 2-м этаже двухэтажного жилого дома. В 17:21 пожар был локализован и в 17:24 — ликвидирован. Во время тушения пожара спасена хозяйка, гражданка 1944 года рождения».

Отмечается, что вероятная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. От ГСЧС Одессы было привлечено 5 единиц техники, 24 пожарных, — резюмирует ведомство.

Как сообщала Одесса News, 26 апреля 2023 года спасатели ликвидировали пожар в кафе в Приморском районе города Одессы по улице Бунина.

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