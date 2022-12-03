Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва 2 декабря в Одессе

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, произошедшего в Одессе 2 декабря, в результате которого пострадали семь человек.

По предварительным данным Главного управления Нацполиции в Одесской области, патрульные полицейские остановили автомобиль по улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой и произошёл взрыв.

«В результате взрыва пострадали двое гражданских лиц и пятеро полицейских. Всех их госпитализировали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте взрыва работали следователи, криминалисты и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщала Одесса News, полицейские расследуют обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Арцизе, которое в ноябре 2022 года допустил нетрезвый водитель.

Фото: Думская

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