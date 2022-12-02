Куда пойти в Одессе в первые зимние выходные 3-4 декабря

3-4 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

3 декабря Одесский музей западного и восточного искусства уже в 22-й раз устраивает показ «Кино в музее». Организаторы еженедельного просмотра документальных фильмов в музее утверждают, что киносеанс состоится в любую погоду, даже если не будет электроэнергии — есть генератор. Покажут свежий разножанровый альманах киношколы Александра Онуфриева «Скамейка», в котором множество сюжетов разворачиваются вокруг скамейки в парке. Вторая часть кинопоказа будет посвящена экшн-комедии «Безумные пчеловоды», богатой шутками, погонями, лирикой и самобытностью. Будет весело. Начало показа в 18:00. Стоимость билета 100 гривен. Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

3 декабря «Путешествие маленького музыканта» – серия эксклюзивных мероприятий, включающих знакомство с Одесским национальным академическим театром оперы и балета. Путешествуя по театру, вы погрузитесь в мир невероятной красоты Одесской оперы и театральных тайн, а кульминацией станет знакомство с оперным и балетным искусством, оркестром и музыкальными инструментами. Вас ждут произведения популярной классики и современная музыка, которая знакома и взрослым, и детям, а также новые музыкальные открытия, увлекательные истории о театре, и всё это в популярной, игровой, доступной маленькому зрителю форме. Путешествие начнётся в 11.00. Билеты стоимостью от 125 гривен.

4 декабря в Одесской филармонии запланирован концерт Маурицио Биньоне – итальянского пианиста и композитора, охватывающего разные стили, от современной классики до минимализма. Маурицио исполнит свои произведения, исполненные страстей и чувств, и заставит публику разделить его собственные эмоции. Звук фортепиано и звук его голоса будут чередоваться, чтобы описать его беспокойный внутренний мир, интимный диалог, который ведётся шёпотом. Всё было написано за 3 месяца карантина в Италии, пока воздух был недвижим, а время казалось приостановленным. Начало концерта в 17.00. Стоимость билетов от 350 гривен.

4 декабря в 11.00 Одесский оперный театр приглашает на балет «Красная Шапочка». Путешествие в мир любимых сказок – это всегда незабываемо, приходите! Вашему вниманию – балет на 2 действия по мотивам одноименного произведения Шарля Перро на музыку Людвига ван Бетховена, Адольфа Адана, Джузеппе Верди, Поля Мориа, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса. На сцене – талантливые артисты балетной студии Светланы Антиповой. Постановка подарит приятные впечатления публике всех возрастов. Ведь язык танца и красивая музыка способны наполнить досуг каждого положительными эмоциями. На сцене оживут всем знакомые образы, созданные сказочником Перро: Красная Шапочка, её бабушка, хитрый волк и смелые охотники. Приключения маленькой героини вызовут огромный интерес у юных зрителей, а взрослую публику проведут в замечательный мир детства. Длительность спектакля – 1 час 40 минут, с антрактом. Стоимость билетов — 70-250 гривен.

4 декабря Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного предлагает спектакль «Двенадцать стульев». Остап Бендер с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые покойная тёща Воробьянинова спрятала в одном из стульев столового гарнитура. Параллельно с ними поисками сокровищ занимается священник Фёдор, которому эта страшная тайна была открыта на исповеди. История двух аферистов, которые пустились на поиски бриллиантов мадам Петуховой, и по сей день пользуется бешеным успехом у читателей и зрителей. Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и …. захватывающий сюжет. Блеск! Цена билетов от 80 грн. Адрес: ул.Пантелеймоновская, 3. Спектакль состоится в 15:00. Длительность спектакля 2 часа 25 минут.

4 декабря в 18:00 Одесский академический театр имени М. Водяного приглашает на единственную в городе, уникальную, интерактивную, тематическую экскурсию с элементами шоу в полной темноте при свете фонариков «Театральный блэкаут». Билеты можно купить только в кассе театра (работает ежедневно с 12:00 до 17:00).

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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