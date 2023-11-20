В Одессе совершено разбойное нападение на 17-летнюю девушку

18 ноября в послеобеденное время в Хаджибейском районе Одессы злоумышленник, надев маску и перчатки, через незапертую дверь проник в частный дом на улице Николая Боровского.

Детали разбойного нападения сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Зайдя на кухню, бандит взял со стола нож и начал шарить в помещении. На шум из комнаты вышла несовершеннолетняя жительница дома – увидев незнакомца и испугавшись, она выпустила из рук смартфон и начала просить не трогать её. Злоумышленник с ножом в руках приблизился к девушке и приказал ей вернуться в комнату, где она быстро закрылась на замок. После нескольких попыток добраться до неё, одесситка скрылась через окно, а правонарушитель подхватил с пола её телефон стоимостью 2000 гривен и покинул место преступления», — говорится в полицейском отчёте.

Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям, и полицейские отделения полиции №3 районного управления полиции №1 в тот же день установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу, грабёж и причинение телесных повреждений житель Болградского района.

Отмечается, что полицейские нашли в доме, где мужчина снимал жильё, украденный телефон. Маску правонарушитель выбросил, а перчатки и нож, которые носил при себе, выдал полиции сам. По его словам, похищенный смартфон он планировал продать, потому что находился в тяжёлом материальном положении.

Ему сообщено о подозрении. За совершённое преступнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«На основании собранных доказательств, под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранту о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, связанном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья подвергшегося нападению, то есть разбое, сопряжённом с проникновением в жилище, совершённом в условиях военного положения. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается», — рассказал старший следователь отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Николай Лымарь.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Одессе полицейские оперативно задержали злоумышленника, ворвавшегося на станцию скорой помощи и ударившего ножом медработника.

Фото иллюстративное

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