Главком Сырский раскрыл одну из целей Курской операции

Самые интенсивные бои сейчас происходят на Покровском направлении фронта, но на юге их интенсивность несколько снизилась в связи с тем, что РФ перебросила часть своих сил на Курское направление, где силы обороны Украины ведут наступление.

Об этом Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский рассказал 27 августа на форуме «Україна 2024. Незалежність», сообщает издание «ГОРДОН».

Главнокомандующий, отвечая на вопрос, как повлияла Курская операция на ситуацию в Покровске, сообщил, что одной из целей операции было отвлечение сил врага с Покровского и Кураховского направлений.

«Конечно, враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать свои усилия на Покровском направлении. Действует сконцентрировано, там наиболее боеспособные его части. Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество сил противника. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тыс. военных уже переброшены на Курское направление. И эта цифра растёт. Вместе с тем противник пытается снимать части с других направлений. На Покровском направлении – наоборот, увеличивает свои усилия», – добавил он.

Сырский рассказал, что на Покровском направлении сложная ситуация, враг пытается выйти на дорогу Константиновка – Покровск, чтобы нарушить логистику сил обороны. Однако продвижение врага происходит «очень дорогой ценой», ежедневно там уничтожается более 300 оккупантов, добавил он.

Одесса News информировала, что 23 августа 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Главнокомандующему Вооружёнными силами Александру Сырскому звание генерала.

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