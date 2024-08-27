Одесский музей Александра Блещунова отметил его 110-летие новой выставкой

27 августа открылась выставка «Судьба, прочерченная ледорубом» в честь 110-летия Александра Блещунова (25.08.1914 – 21.05.1991 гг) – яркой личности, инженера, известного альпиниста. Его имя носят перевал на Восточном Памире и вершина на стыке ледников Гармо и Вавилова.

Вместе с альпинизмом важным делом почти всей жизни Александра Владимировича было коллекционирование предметов искусства. В конце жизни он передал свою коллекцию в дар родному городу.

28 января 1989 г. в его квартире по ул. Польской, 19 открылся музей, а сам он стал его первым заведующим. После смерти Александра Владимировича с 1992 г. Одесский муниципальный музей личных коллекций носит имя Блещунова.

Уникальное собрание, насчитывающее более 10 тысяч предметов, в том числе раритетов мирового уровня, является частью Государственного музейного фонда Украины.

Музейщики готовили выставку в течение длительного времени. Экспозиция расскажет зрителям о жизни и пути Александра Блещунова, об окружении, которое формировало этого человека, и на которое напрямую повлиял он.

Музей работает для посетителей в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11 до 17 часов.

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