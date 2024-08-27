Полиция задержала жителя Одессы за сбыт взрывных устройств и боевых припасов

Полицейские задержали одессита за сбыт взрывных устройств и боевых припасов. Задокументировано, как 43-летний злоумышленник дважды сбыл малознакомому мужчине опасные предметы. Сначала – 175 патронов разного калибра, три корпуса ручных осколочных гранат и два запала, а впоследствии – ручную осколочную гранату.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полицейские изъяли из незаконного оборота взрывные устройства и боевые запасы и направили на экспертизу.

«Правонарушителя мы задержали в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств и боевых запасов без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн. Откуда у задержанного запрещённые предметы, будем устанавливать в ходе досудебного расследования», — сообщил следователь по делу Станислав Рассоха.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года в Одесской области Государственное бюро расследований задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого оружия.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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