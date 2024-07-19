Украина договорилась о безопасности на 10 лет со Словенией

В Вудстоке (Великобритания) Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя странами.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи и намерена сохранить такой уровень поддержки на протяжении всего десятилетнего срока действия Соглашения.

Республика Словения также обязуется удовлетворять неотложные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности. Словения будет способствовать нашему государству в обучении в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Страны будут сотрудничать в поиске источников финансирования для оказания помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое обновление и гуманитарную программу «Зерно из Украины».

Кроме того, в соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбе с оргпреступностью, разведке и контрразведке, а также гуманитарном разминировании.

В документе чётко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, а также с Евросоюзом.

Фото: сайт Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy