Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет

31 мая в столице Швеции Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Швеция Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит нашей стране военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро), что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма помощи будет возрастать в течение десятилетнего срока действия документа.

«Военная поддержка Украины включает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты», — говорится в сообщении.

Согласно соглашению, Швеция и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнёры также будут прорабатывать возможности совместного производства.

Уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолётов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолётов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и будет развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, защите критической инфраструктуры.

Кроме того, Швеция чётко подтвердила поддержку Украины на пути членства в ЕС и НАТО.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила 12 двусторонних договоров безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией.

Фото: ОПУ

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