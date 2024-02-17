Зеленский в Париже встретился с Эммануэлем Макроном

16 февраля Президент Украины совершил рабочий визит во Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что президенты двух стран подписали амбициозное Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией.

«В этом документе Франция подтверждает свою непреклонную преданность стратегическим целям свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах международно признанных границ с 1991 года, способной защитить себя сейчас и сдержать любую возможную агрессию в будущем», — говорится в сообщении ОПУ.

Подчёркивается, что целью документа является укрепление двустороннего сотрудничества Украины и Франции в сфере безопасности, закрепляются основные компоненты долгосрочных обязательств, предоставленных Францией, определяется приоритетность сотрудничества в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах.

Согласно документу, в 2024 году Французская Республика выделит до 3 млрд. евро военной помощи и будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет его действия.

Франция будет оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла защитить свои суверенитет, независимость и территориальную целостность от агрессии со стороны Российской Федерации. Франция также будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности, путём привлечения французских инвестиций, локализации производства на украинской территории и совместного производства приоритетных видов вооружения и боеприпасов.

Франция решительно настроена и далее применять строгие санкции против секторов российской экономики, а также против тех, кто поддерживает войну, либо извлекает из неё выгоду, либо помогает обойти санкции. Стороны также подтверждают, что нет безнаказанности за военные преступления и другие зверства и что Российская Федерация должна нести юридическую ответственность за них.

Документ предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможной предстоящей вооруженной российской агрессии, применяемого по требованию любого из участников соглашения в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

«Я хочу поблагодарить тебя, Эммануэль, за то, что наши договорённости всегда работают и всегда вдохновляют. Украина и Франция умеют вместе придавать силы и нашей защите, и нашим народам, и всей нашей Европе. Мы подготовили и подписали амбициозное соглашение о безопасности. Не обо всех её деталях можем сегодня откровенно говорить. Но это то, что действительно утверждает: у этой войны, которую Путин развязал против Украины и всей Европы, точно нет будущего. Будущее есть у наших народов, у нашей общей безопасности, у справедливого мира, которого все в Европе заслуживают», – сказал Зеленский.

В ходе встречи лидеры двух государств обсудили ситуацию на поле боя в Украине, потребности украинской армии, перспективы и возможности.

Эммануэль Макрон со своей стороны отметил, что французская помощь должна усилить оборонную способность Украины, а двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Одесса News информировала, что двусторонние соглашения о безопасности уже подписаны с Великобританией и Германией.

Фото и видео: ОПУ

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