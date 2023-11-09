Зеленский в разговоре с президентом Грузии просил проявить гуманность к Саакашвили

Жизнь экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в заключении более двух лет, имеет значение, было бы правильно проявить к политику гуманность.

Об этом 8 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что 8 ноября провёл телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, во время которого говорил о гражданине Украины Саакашвили.

«Его жизнь имеет значение, и было бы правильно проявить гуманность к его судьбе», – сказал Зеленский.

«И поставил вопрос доступа гражданина Украины Михаила Саакашвили к надлежащим условиям лечения», – добавил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, подозревая в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Ещё до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него ещё одно уголовное дело — по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили, свидетельствующие, что ему необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. Экс-президент весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

16 июня Саакашвили обещал, несмотря на плохое самочувствие, вернуться к «очень активному участию в грузинской политике параллельно с деятельностью в Украине».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в июне сказала, что к Саакашвили, с учётом состояния его здоровья, могла бы быть применена альтернативная форма наказания, в частности, ношение электронного браслета.

В октябре 2023 года в Грузии опубликовано заключение, составленное группой врачей после обследования Саакашвили. Было отмечено, что у него наблюдается «общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения конечностей, упадок сил, потеря концентрации, ухудшение памяти».

Фото: Обозреватель, ЭРА

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