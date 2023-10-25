В Грузии обнародовали результаты медицинского обследования Саакашвили

В Грузии опубликовано заключение, составленное группой врачей после обследования бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации, украинского гражданина Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Отмечается, что у Саакашвили наблюдается «общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения конечностей, упадок сил, потеря концентрации, ухудшение памяти… Симптоматическое лечение продолжается».

В документе также отмечается, что Саакашвили, в основном, лежит из-за постоянной слабости, на вопросы отвечает неохотно, а его вес – 70 килограммов.

Специалисты также отметили, что наблюдается «определённая положительная динамика», однако у экс-президента есть атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций.

«Больной нуждается в тщательном медицинском наблюдении», — говорится в заключении.

19 октября Саакашвили посетили невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качарава и эндокринолог Нино Заврашвили. Позже, в онлайн-дискуссии, состоявшейся после визита, также приняли участие кардиолог Георгий Папиашвили, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия, терапевт Григол Хурцидзе и гематолог, клинический онколог, терапевт и специалист по паллиативной медицине Аида Гозалова.

Как сообщала Одесса News, Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, получил украинское гражданство. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, подозревая в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Ещё до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него ещё одно уголовное дело — по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили, свидетельствующие, что ему необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля 2023 года, заявила об ухудшении состояния его здоровья. Экс-президент весил около 60 кг при росте 1,95 м. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

3 мая Саакашвили сообщил, что потерял сознание и едва избежал смерти.

16 июня Саакашвили обещал, несмотря на плохое самочувствие, вернуться к «очень активному участию в грузинской политике параллельно с деятельностью в Украине».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в июне сказала, что к Саакашвили, с учётом состояния его здоровья, могла бы быть применена альтернативная форма наказания, в частности, ношение электронного браслета.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy