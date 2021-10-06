Любимая женщина Саакашвили встретилась с ним в грузинской тюрьме

Народный депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько навестила в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, об отношениях с которым недавно объявила.

Об этом Ясько написала в Facebook.

«Навестила Михеила Саакашвили в Грузии. Я горжусь им и его духом! Сегодня Третий Президент Грузии Михеил Саакашвили находится под незаконным арестом в городе Рустави. Это абсолютно недопустимо. Он — политический заключённый, гражданин Украины, в стране, где, к сожалению, нет справедливой судебной системы! Сейчас действия за грузинским народом и международным сообществом», — отметила Ясько.

Нардеп считает, что грузинский народ должен встать на защиту своего Саакашвили, и назвала это большой борьбой за будущее Грузии.

«Миша Саакашвили — политический заключённый, и мы все должны сделать так, чтобы он вышел на свободу!», — написала Ясько.

Переезжать в Грузию Ясько не планирует, о чём она сказала на канале «Дождь».

«Переезжать в Грузию я точно не собираюсь. Я являюсь украинским политиком, я очень люблю Украину. Моё будущее в Украине», – заявила она.

Ясько также отметила, что считает Саакашвили и грузинским, и украинским политиком и рассказала о близости с ним «духом, идеями».

«Мы вместе, мы вместе живём, проходим эту борьбу. Мы – взрослые люди, у нас есть много планов на будущее, в том числе политических планов борьбы за изменения и реформы – и в Украине в том числе», – добавила она.

Она сообщила, что на данный момент связь с Саакашвили у неё только через адвокатов, соратников и украинского консула. По её словам, Саакашвили продолжает голодовку и находится в позитивном расположении духа.

Ясько отметила, что весь цивилизованный мир занимает «адекватную позицию» в связи с задержанием Саакашвили. Она добавила, что ряд европейских организаций, посольств и отдельных политиков поддержали Саакашвили.

«Это оказывание давления на то, чтоб была установлена справедливость», — подчеркнула она.

Ясько рассказала, что Саакашвили рассматривал несколько вариантов того, как ему попасть в Грузию. Вариант с самолётом был самым простым, но было большое количество препятствий.

«Мне известно, что его билет даже был аннулирован… Это было похоже на то, что его или не посадят на самолёт, или просто аннулируют билет. И он, конечно же, думал о других вариантах, других сценариях. Как именно он принял решение по тому или иному сценарию, у меня этой информации нет», — поделилась Ясько.

Как сообщала Одесса News, Саакашвили 1 октября разместил видеоролик в соцсетях, в котором сказал, что находится в Батуми. Вечером того же дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что экс-президента Саакашвили задержали. Саакашвили объявил голодовку, заявив, что считает себя политическим заключённым. Саакашвили передал письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил его за обещание посодействовать освобождению.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. Против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорён к заключению.

Сейчас он является председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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