В Украину вернули тела ещё 58 защитников

В Украину вернули тела 58 защитников в рамках очередной репатриации.

Об этом информирует в Теlegram Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам которой в Украину возвращены 58 погибших защитников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определённые государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

После идентификации тела защитников будут переданы родным для погребения.

Как сообщала Одесса News, в январе 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела (останки) 77 павших защитников.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy