Люксембург стал 21-й страной, с которой Украина подписала 10-летнее соглашение

В Вашингтоне Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Великим Герцогством Люксембург.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что в 2024 году Люксембург выделил 80 млн. евро на оборонную помощь Украине и будет оказывать поддержку с такой же динамикой на протяжении всего десятилетнего срока действия соглашения. В целом с начала полномасштабного российского вторжения эта страна оказала военную поддержку нашему государству более чем на 250 млн евро.

«Люксембург как солидер ИТ-коалиции способностей будет поддерживать Украину по обучению в киберсфере, в частности, предоставит в распоряжение нашего государства возможности своих ведущих учебных заведений.

В соглашении также идёт речь о расширенном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Люксембург будет помогать в привлечении источников финансирования и будет поддерживать усилия Украины по интеграции оборонной промышленности в стандарты обороны и безопасности НАТО и ЕС.

Отдельные блоки документа относятся к гуманитарной помощи и поддержке украинских внутренне перемещённых лиц. Люксембург будет способствовать освобождению и возвращению всех украинцев, прежде всего, детей.

Соглашение также содержит блоки поддержки украинской культуры и искусства, долгосрочной помощи во внедрении реформ, восстановлении Украины, углублении экономического сотрудничества, поддержки Украинской формулы мира, привлечения РФ к ответственности, реализации компенсационного механизма и усиления санкций против государства-агрессора.

В документе Люксембург ясно подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, а также с Евросоюзом.

Фото: сайт Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy