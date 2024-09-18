Усика задержали в Польше, Зеленский был возмущён

Вечером 17 сентября украинский борец и народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк сообщил, что боксёра Александра Усика задержали в Польше, в аэропорту Кракова.

Жена боксёра Екатерина Усик рассказала, что с ним всё в порядке.

Позже в МИД проинформировали, что к Усику выехал генконсул, дипломату поручили выразить протест и возмущение таким отношением к украинскому спортсмену.

Генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский срочно выехал для выяснения обстоятельств в аэропорт, говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, которого цитирует «Радіо Свобода».

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Усиком, о чём написал в Telegram.

«Я был возмущён таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Только что мне сообщили, что всё уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает», – сообщил Президент.

Усик назвал недоразумением своё задержание в аэропорту Кракова. Об этом он написал в Instagram Stories 18 сентября ночью.

«Друзья, всё хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за всё», – отметил Усик.

Он не раскрыл больше никаких деталей.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что выехавший на место консул способствовал освобождению спортсмена. МИД считает недопустимыми и «непропорциональными» действия польской стороны в отношении украинца и пришлёт соответствующую ноту, добавил Сибига.

Из-за чего именно задерживали боксёра, он тоже не уточнил.

Польский промоутер Анджей Василевский написал в Х, что Усик приехал в Польшу на автомобиле и планировал оттуда самолётом отправиться в Испанию на сборы. Но службы аэропорта не хотели пускать на самолёт одного из членов команды спортсмена, Усик заявил, что без товарища тоже не улетит, и его задержали. Как пишет Przegląd Sportowy Onet, эту информацию Василевскому предоставил промоутер Усика Александр Красюк.

Одесса News информировала, что Усик – чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе. Он – посол платформы United24, с помощью которой собирают средства на помощь украинской армии и гражданским, а также на восстановление городов.

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