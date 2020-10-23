В Украине за сутки выявили 7 517 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 23 октября лабораторно подтверждено 330 396 случаев COVID-19, из них за сутки — 7 517.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

В течение суток зафиксирован 121 новый летальный случай. Всего в Украине зарегистрировано 6 164 смерти от COVID-19.

Выздоровели за сутки — 2 680 человек, всего — 137 578 человек.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки было подтверждено 7 053 случая заболевания коронавирусом.