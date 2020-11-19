За сутки в Одесскую инфекционную больницу поступил 31 человек с COVID-19

За последние сутки в Одесскую инфекционную больницу поступил 31 человек с подозрением на COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 19 ноября в Одессе зарегистрированы 15 029 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 276 новых случаев заболевания, в т.ч. 3 — летальных.

По данным на 19 ноября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 230 пациентов с COVID-19, из них 101 человек — в состоянии средней тяжести, 129 — в тяжёлом состоянии. Три пациента получают кислородную терапию.

23 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 61 человек — в ГКБ №10, 18 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 18 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 69 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 10 новых случаев COVID-19 у детей (6 девочек и 4 мальчика), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 124 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 8 654 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 6 155 одесситов, официально обратившихся в медучреждения.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 634 человек, в том числе у 32 детей и 13 медработников. 9 человек умерли.