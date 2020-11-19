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  4. В Одесской области коронавирусом больше болеют женщины

В Одесской области коронавирусом больше болеют женщины

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За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 634 человек, в том числе у 32 детей и 13 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 35 377 (21 041 женщины, 14 336 мужчин), в том числе детей — 2 046, медработников — 1 524.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 489 (+9 за сутки) человек.

Выздоровевших всего: 16 679 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 19 ноября:

  • Одесса — 15 029 (дети — 804, медработники — 513)
  • г.Белгород-Днестровский — 596 (дети — 31, медработники — 37)
  • Измаил — 1 990 (дети — 103, медработники — 94)
  • Черноморск — 1 084 (дети — 75, медработники — 25)
  • Теплодар — 128 (дети — 7, медработники — 2)
  • Южный — 497 (дети — 27, медработники — 10)
  • Ананьевский — 245 (дети — 18, медработники — 31)
  • Арцизский — 718 (дети — 32, медработники — 44)
  • Балтский — 661 (дети — 13, медработники — 35)
  • Березовский — 682 (дети — 71, медработники — 32)
  • Б.-Днестровский район — 457 (дети — 20, медработники — 19)
  • Беляевский — 1 604 (дети — 131, медработники — 62)
  • Болградский район — 1 546 (дети — 102, медработники — 83)
  • В.Михайловский — 230 (дети — 19, медработники — 17)
  • Захаровский — 186 (дети — 6, медработники — 2)
  • Ивановский — 406 (дети — 27, медработники — 28)
  • Измаильский — 786 (дети — 61, медработники — 35)
  • Килийский — 473 (дети — 34, медработники — 34)
  • Кодымский — 235 (дети — 12, медработники — 16)
  • Лиманский — 1 311 (дети — 72, медработники — 72)
  • Любашевский — 315 (дети — 15, медработники — 13)
  • Николаевский — 137 (дети — 12, медработники — 4)
  • Овидиопольский — 1 547 (дети — 109, медработники — 40)
  • Окнянский — 306 (дети — 6, медработники — 5)
  • Подольский — 1 390 (дети — 89, медработники — 114)
  • Раздельнянский — 406 (дети — 23, медработники — 15)
  • Ренийский — 292 (дети — 12, медработники — 31)
  • Савранский — 264 (дети — 13, медработники — 8)
  • Саратский — 614 (дети — 48, медработники — 23)
  • Тарутинский — 462 (дети — 25, медработники — 23)
  • Татарбунарский — 610 (дети — 29, медработники — 49)
  • Ширяевский — 170 (медработники — 5).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено у 630 человек, в том числе, у 27 детей и 24 медработников.

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