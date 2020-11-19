В Одесской области коронавирусом больше болеют женщины

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 634 человек, в том числе у 32 детей и 13 медработников.
Лабораторно подтверждённых случаев всего – 35 377 (21 041 женщины, 14 336 мужчин), в том числе детей — 2 046, медработников — 1 524.
Летальность на сегодняшний день составила по региону 489 (+9 за сутки) человек.
Выздоровевших всего: 16 679 пациентов.
Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 19 ноября:
- Одесса — 15 029 (дети — 804, медработники — 513)
- г.Белгород-Днестровский — 596 (дети — 31, медработники — 37)
- Измаил — 1 990 (дети — 103, медработники — 94)
- Черноморск — 1 084 (дети — 75, медработники — 25)
- Теплодар — 128 (дети — 7, медработники — 2)
- Южный — 497 (дети — 27, медработники — 10)
- Ананьевский — 245 (дети — 18, медработники — 31)
- Арцизский — 718 (дети — 32, медработники — 44)
- Балтский — 661 (дети — 13, медработники — 35)
- Березовский — 682 (дети — 71, медработники — 32)
- Б.-Днестровский район — 457 (дети — 20, медработники — 19)
- Беляевский — 1 604 (дети — 131, медработники — 62)
- Болградский район — 1 546 (дети — 102, медработники — 83)
- В.Михайловский — 230 (дети — 19, медработники — 17)
- Захаровский — 186 (дети — 6, медработники — 2)
- Ивановский — 406 (дети — 27, медработники — 28)
- Измаильский — 786 (дети — 61, медработники — 35)
- Килийский — 473 (дети — 34, медработники — 34)
- Кодымский — 235 (дети — 12, медработники — 16)
- Лиманский — 1 311 (дети — 72, медработники — 72)
- Любашевский — 315 (дети — 15, медработники — 13)
- Николаевский — 137 (дети — 12, медработники — 4)
- Овидиопольский — 1 547 (дети — 109, медработники — 40)
- Окнянский — 306 (дети — 6, медработники — 5)
- Подольский — 1 390 (дети — 89, медработники — 114)
- Раздельнянский — 406 (дети — 23, медработники — 15)
- Ренийский — 292 (дети — 12, медработники — 31)
- Савранский — 264 (дети — 13, медработники — 8)
- Саратский — 614 (дети — 48, медработники — 23)
- Тарутинский — 462 (дети — 25, медработники — 23)
- Татарбунарский — 610 (дети — 29, медработники — 49)
- Ширяевский — 170 (медработники — 5).
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено у 630 человек, в том числе, у 27 детей и 24 медработников.