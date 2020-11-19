В Одесской области коронавирусом больше болеют женщины

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 634 человек, в том числе у 32 детей и 13 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 35 377 (21 041 женщины, 14 336 мужчин), в том числе детей — 2 046, медработников — 1 524.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 489 (+9 за сутки) человек.

Выздоровевших всего: 16 679 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 19 ноября:

Одесса — 15 029 (дети — 804, медработники — 513)

— 15 029 (дети — 804, медработники — 513) г.Белгород-Днестровский — 596 (дети — 31, медработники — 37)

Измаил — 1 990 (дети — 103, медработники — 94)

— 1 990 (дети — 103, медработники — 94) Черноморск — 1 084 (дети — 75, медработники — 25)

Теплодар — 128 (дети — 7, медработники — 2)

Южный — 497 (дети — 27, медработники — 10)

Ананьевский — 245 (дети — 18, медработники — 31)

Арцизский — 718 (дети — 32, медработники — 44)

Балтский — 661 (дети — 13, медработники — 35)

Березовский — 682 (дети — 71, медработники — 32)

Б.-Днестровский район — 457 (дети — 20, медработники — 19)

Беляевский — 1 604 (дети — 131, медработники — 62)

— 1 604 (дети — 131, медработники — 62) Болградский район — 1 546 (дети — 102, медработники — 83)

В.Михайловский — 230 (дети — 19, медработники — 17)

Захаровский — 186 (дети — 6, медработники — 2)

Ивановский — 406 (дети — 27, медработники — 28)

Измаильский — 786 (дети — 61, медработники — 35)

Килийский — 473 (дети — 34, медработники — 34)

Кодымский — 235 (дети — 12, медработники — 16)

Лиманский — 1 311 (дети — 72, медработники — 72)

Любашевский — 315 (дети — 15, медработники — 13)

Николаевский — 137 (дети — 12, медработники — 4)

Овидиопольский — 1 547 (дети — 109, медработники — 40)

Окнянский — 306 (дети — 6, медработники — 5)

Подольский — 1 390 (дети — 89, медработники — 114)

Раздельнянский — 406 (дети — 23, медработники — 15)

Ренийский — 292 (дети — 12, медработники — 31)

Савранский — 264 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 614 (дети — 48, медработники — 23)

Тарутинский — 462 (дети — 25, медработники — 23)

Татарбунарский — 610 (дети — 29, медработники — 49)

Ширяевский — 170 (медработники — 5).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено у 630 человек, в том числе, у 27 детей и 24 медработников.