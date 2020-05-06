Кому в Одессе 6 мая отключат свет

На 6 мая в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения.

Об этом предупредило АО «Одессаоблэнерго».

Так, сегодня света не будет с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

— 1-й Майский переулок, 40б, 40а, 8, 10, 44, 54, 7в, 16а, 2, 34, 5, 24, 12, 4, 14, 50, 26, 6/4, 38, 7б, 16, 20, 20а, 32, 50а, 16а, 30, 28, 9, 3, 18, 40, 46, 36, 52, 48, 4, 7, 6, 6а, 2а

— 2-й Майский переулок, 1, 2, 10а, 7д, 7а, 10а, 8а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15

— ул. Академическая, 18, 16а, 16, 16в, 16б

— Бугаёвская, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

— Ветрогонная, 27, 27а, 24, 27б, 31, 33а, 17, 18, 33, 19, 30, 21, 26, 19а, 16, 18б, 29, 18а, 16а

— Винниченко, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 18а, 32, 49а, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49

— Гамова, 1, 7, 5б, 5а, 5, 7/1, 3

— Гарина, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20а, 12а, 20, 21, 22, 23

— Дальневосточная, 14а, 5, 19б, 5а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

— Дегтярная, 3

— просп. Добровольского, 95, 97, 99, 101

— Краснослободская, 37, 41, 43, 45, 52, 58, 59, 50/1, 52/4, 52/10, 53б, 68а, 60, 62, 64, 78, 53а

— Крылова, 6а, 21/2, 11, 12, 13

— Кузнечная, 29, 31, 33, 40

— Курская, 153

— Ломоносова, 7, 16, 19

— ул. Мазепы, 6б, 4, 7, 11, 6а, 9

— ул. Матюшенко, 8, 21а, 10, 20, 18, 3, 22б, 17, 13, 6, 20б, 6б, 20а, 15, 21, 16, 11, 5б, 22, 5а, 14, 4, 19, 9

— Мельницкая, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16

— Михайловская, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

— площадь Молодёжи, 6, 16, 21, 12а, 12, 14, 19

— Салтыкова–Щедрина, 4, 6

— Саши Хорошенко, 20а, 13а, 24б, 18, 20, 22, 24а, 16, 15, 11, 13, 14а, 14

— Слободская, 27, 29, 33

— Тираспольская, 16, 18, 19

— ул. Успенская, 115/115, 115/117, 76, 78, 80, 125

— Училищная, 2, 4, 6, 22, 26

— Черняховского, 12б, 12, 12в, 12а, 16, 18

— Яши Гордиенко, 22, 24б, 23, 11, 32а, 15а, 25/27, 24, 15, 26, 14, 16а, 20, 17а, 20а, 32, 16, 17, 28, 18, 13, 21, 19а, 30, 29

с 10:00 до 13:00

— 1-й Магнитогорский переулок, 1, 1а, 1/1, 3 (;

— 2-й Магнитогорский переулок, 4/11, 2, 3, 1а, 1, 2а, 5

— Амбулаторный переулок, 5, 13, 17

— Дача Ковалевского, 81в, 81г, 8, 9, 81м, 81/1, 81д, 81к, 81а, 81б/5, 5, 6, 81д, 81е, 81б, 81ж, 36а

— Золотой берег, 1

— Магнитогорская, 3/2, 14/8, 3/12, 6, 12а, 13, 4а, 1б, 3а, 16, 9, 14а, 5, 14, 12, 4, 10, 8, 3, 3/5, 3в

— Магнитогорский переулок, 1в

— переулок Панченко, 3, 1б, 8, 10, 7, 21, 12, 2г, 1, 2, 1а, 2б, 2в, 3/1, 4, 3/4, 2а, 6, 31

— Рулевой переулок, 1, 3, 4, 6, 8, 3а, 4а, 4б, 10, 12а, 1б, 1/10, 2а, 1а, 10а, 12

— ул. Рыбачья балка, 1г

— Узкий переулок, 13

— Художника Фёдорова, 18/2, 20/3

с 10:00 до 17:00

— ул. Атамана Головатого, 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в

— Черноморского казачества, 95, 97

с 13:00 до 16:00

— 3-й Майский переулок, 21г, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 21в, 30а, 14а, 30, 22а, 21/2, 21б, 21а, 21/1, 41а, 26б, 28а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 39/1

— Бугаёвская, 11, 26, 28, 34, 40, 42.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.