COVID-19 в Одесской области: за сутки 5 умерших, 506 заболевших

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 506 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 5 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 26 838 случаев коронавируса, 402 летальных случая (за последние сутки — 5).

Выздоровели всего 6 149 (за сутки 509 пациентов).

Продолжают болеть 20 287 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 5 ноября лабораторно подтверждено 430 467 случаев COVID-19, из них за сутки — 9 850.