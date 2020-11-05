MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. COVID-19 в Одесской области: за сутки 5 умерших, 506 заболевших

COVID-19 в Одесской области: за сутки 5 умерших, 506 заболевших

-скорая-20.jpg

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 506 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 5 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 26 838 случаев коронавируса, 402 летальных случая (за последние сутки — 5).

Выздоровели всего 6 149 (за сутки 509 пациентов).

Продолжают болеть 20 287 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 5 ноября лабораторно подтверждено 430 467 случаев COVID-19, из них за сутки — 9 850.

Просмотров: 320

Смотрите также...

scroll to top