Одесская мэрия презентовала проект нового Дворца спорта

29 июля в здании новой мэрии состоялась презентация предпроектного предложения строительства в Одессе многофункционального спортивно-развлекательного комплекса с универсальным залом на 3 тысячи зрителей.

Как сообщает официальный сайт города, Дворец спорта планируется построить рядом с «Международным аэропортом Одесса».

Отмечается, что на сегодняшний день проходит процедура оформления земельного участка по ул. Центральный аэропорт, 2Б, площадью 2,0837 га. Завершение этапа землеотведения позволит перейти к разработке проектно-сметной документации строительства Дворца спорта.

«В предпроектном предложении новая арена легко приспосабливается к потребностям большинства видов спорта, предусмотрено комфортное размещение в комплексе воспитанников спортивных школ. Универсальный характер здания позволяет легко трансформировать внутреннее пространство и приспосабливать его к культурным, деловым и концертным мероприятиям», — говорится в сообщении.

На первом этаже Дворца спорта разместится вестибюль для зрителей, гардеробы для спортсменов и участников мероприятий, склады, тренажёрный зал/зал для разминки, конференц-зал.

На втором этаже зрители смогут обойти арену по кругу. Здесь предусмотрены точки питания и торговли, а также административные помещения.

На третьем этаже разместится зона для VIP-посетителей, а также технические помещения.

Рядом с ареной спроектирована автомобильная парковка для посетителей и закрытая парковка для автобусов команд и делегаций, администрации, VIP- клиентов и прочего транспорта, а также хранилище велосипедов на 50 мест.

Подъезды проектируются таким образом, чтобы потоки участников и посетителей не пересекались.

Также предусмотрено формирование нового публичного пространства города — площадь перед зданием может быть использована для городских праздников, культурных мероприятий, развлечений, ярмарок и т.п.

Городской голова Геннадий Труханов подчеркнул, что предпроектное предложение подготовлено на основе международного опыта с учётом требований к проведению соревнований международного уровня. Сегодняшняя презентация нацелена на получение предложений и рекомендации от спортивной общественности – людей, которые будут эксплуатировать эту спортивную арену.

«Нас всех объединяет любовь к спорту. И если на данный момент Одесса занимает лидирующее положение в Украине по количеству новых пришкольных многофункциональных спортивных комплексов, то сегодня мы должны объединиться ради общей цели – миллионный город Одесса должен получить свой городской современный Дворец спорта», – обратился Геннадий Труханов к участникам встречи.

Кстати. Судьба старого Дворца спорта пока не известна. Комплекс на проспекте Шевченко, 31, принадлежит области, которая много лет на словах обещает его капитально отремонтировать.

как сообщала Одесса News, Управление капитального строительства Одесской областной государственной администрации в августе 2018 года отменило тендер на капитальный ремонт Дворца спорта.

Фото: «Одесса»